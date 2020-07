„Wir stärken die Stadt Hartberg“

Das Modehaus Roth und die Boutique R2 übersiedeln in das Fachmarktzentrum Hatric.



Für enorme Diskussionen hat die Nachricht gesorgt, dass das Modehaus Roth von der Hartberger Innenstadt (Fußgängerzone) in das Fachmarktzentrum Hatric übersiedeln wird. Modeunternehmer Ferdinand Roth dazu: „Uns sind die Flächen im Hatric angeboten worden, diese Option haben wir genutzt.“

Eröffnung am 3. Sept.



Das Modehaus Roth wird am 3. September auf einer Fläche von rund 900 Quadratmetern im ehemaligen „Vögele Moden“ eröffnen, die Boutique R2 folgt im Oktober im ehemaligen „Colosseum“. Die ebenfalls im Besitz der Familie Roth befindliche Boutique „Street One“ bleibt bis auf weiteres in der Fußgängerzone. Grund für die Übersiedlung ist laut Roth die mangelnde Frequenz in der Innenstadt, die in den letzten Jahren immer stärker zu spüren war; „Corona hat damit nichts zu tun.“ Ferdinand Roth sieht seine Entscheidung aber nicht als Schwächung, sondern als Stärkung für den Wirtschaftsstandort Hartberg. „Kein Mitarbeiter verliert seinen Arbeitsplatz, ganz im Gegenteil, gehe ich davon aus, dass wir neue Arbeitsplätze schaffen werden.“ Für das bestehende Modehaus in der Fußgängerzone, das sich im Eigentum der Familie Roth befindet, wird ein neues Konzept erarbeitet. „Dafür werden auch Gespräche mit den Vertretern der Stadtgemeinde sowie mit interessierten Innenstadt-Unternehmern geführt“, so Ferdinand Roth.