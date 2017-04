Bücherabend in der Galerie "Alte Raika"

Herzliche Einladung zum Bücherabend!

Am Freitag, 28. April 2017

in der Galerie "Alte Raika"

in 8262 Nestelbach im Ilztal

Ab 18:00 Buchausstellung, um 19:00 Buchpräsentation vom BücherLeo

Leopold Kleedorfer

Veranstalter: Kulturforum Nestelbach im Ilztal

Obmann Michael Kriendlhofer

kulturforum.nestelbach@gmail.com