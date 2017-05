Gestalten Sie Ihr Fotobuch am PC

Ein Workshop für Kreative findet am Freitag, 2. Juni 2017 von 16 bis 21 Uhr im Haus der Frauen in St. Johann bei Herberstein statt.

Beim letzten Städtetrip schöne Fotos gemacht? Bei der Familienfeier fleißig fotografiert? Es wäre doch wirklich schade, wenn all diese besonderen Momente auf einer Festplatte oder in einer Fotobox verstauben. Mit Ihrem selbst gestalteten Fotobuch passiert das bestimmt nicht. Urlaubsfotos und Familienporträts werden zum absoluten Hingucker, lassen sich überall hin mitnehmen und auch verschenken. Viel braucht es dazu nicht, einen eigenen Laptop, Ihre Fotos und ein paar Stunden Zeit. Nach diesem Workshop sind Sie in der Lage, ganz individuelle Fotobücher zu gestalten und ausarbeiten zu lassen.

Mitzubringen: Eigener Laptop, digitale Fotos

Leitung: Judith A. Waltl, Studentin, und Joachim A. Waltl, Schüler, begeisterte

FotobuchgestalterIn am PC.

Anmeldeschluss: 30. Mai, Tel. 03113/2207, kontakt@hausderfrauen.at, www.hausderfrauen.at