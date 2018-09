Gesunde Region Vorau - Kooperation mit der Volkshochschule Hartberg-Fürstenfeld

23.09.2018, 15:07 Uhr

Die Volkshochschule Hartberg Fürstenfeld unter der Leitung von Dr. Max Reisinger bietet im Bezirk ein reichhaltiges Kursangebot von Persönlichkeitsbildung und dem Erwerben sozialer Kompetenzen über EDV, Sprachkurse und Kreativität bis zur vielfältigen Auswahl aus Kursen und Seminaren in Bewegung, Sport, gesunder Ernährung und Entspannung.Im Herbst gibt es somit Angebote der Volkshochschule direkt in Vorau, welche mit dem per-sönlichen Bildungsscheck der Arbeiterkammer vergünstigt besucht werden können. Im ers-ten Schritt werden Angebote im Bereich Bewegung und Entspannung angeboten, welche in der bereits bestehenden Angebotsvielfalt der Gesunden Region Vorau noch nicht abgedeckt werden. „Die Volkshochschule Hartberg Fürstenfeld freut sich sehr darüber, dass sie in dem richtungsweisenden Gesundheitsprogramm „Gesundheit Vorau(s) im Herzen der Oststeier-mark“, unter Gesundheitskoordinator Mag. Patriz Pichlhöfer, Partner zu sein. Die VHS kann mit dieser Kooperation (auch) in der Gesunden Region Vorau ihrem Anspruch gerecht werden, für interessierte Personen vor Ort ein qualitativ hochwertiges Kursangebot zu kostengünstigen Preisen anzubieten.“, betont Max Reisinger.Genauere Informationen dazu sind in der neuen Herbstausgabe des Gesundheitsprogramms „Gesundheit Vorau(s) im Herzen der Oststeiermark“ nachzulesen, wo diesbezüglich eine neuer Bereich mit den Angeboten der Volkshochschule ergänzt wurde. Eine Vertiefung und Ausweitung der Kooperation wird von beiden Seiten als Gewinn gesehen.Hier geht's zum Gesundheitsprogramm der Gesunden Region Vorau: