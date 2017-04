Verabschiedung in den wohlverdienten Ruhestand

24.04.2017, 10:01 Uhr

„Ein Engel ohne Flügel“, sagte einmal Papst Johannes Paul I.Dies trifft ja fast auf Elfriede Unterberger zu. 2 Jahre, davon 8 Jahre als Pflegedienstleiterin versah sie im Marienkrankenhaus Vorau auf vielen Stationen in fast allen Bereichen des Krankenhauses mit viel Freude und Einsatzbereitschaft ihren Dienst am Nächsten. Eine große Zahl an Ehrengästen, Propst Gerhard Rechberger, Generaloberin Marianne Schuh, Bezirkshauptmann Max Wiesenhofer, Bürgermeister Herbert Spritzer, Wirtschaftskammerobmann Herbert Spitzer sowie viele Leiter und Ärzte andere Spitäler, die ehrwürdigen Schwester und Ärzte sowie viele Bedienstete des Krankenhauses sagten Danke für die vielen Jahre der hervorragenden Zusammenarbeit. In diesen 22 Jahren hat sich viel verändert, die Gesundheitsvorsorge wurde verbessert. All das hat Elfi, wie sie von fast allen genannt wird, dank der großen Unterstützung der Familie miterlebt und mitgetragen. Manuela Holowaty bedankte sich als „Moderatorin“ ebenso wie Generaloberin Marianne Schuh oder Primarius Martin Haidt. Im Rahmen der festlichen Feier wurde hat sich auch die neue Pflegedienstleiterin Maria Gaugl den Besuchern vorgestellt und in wenigen Worten ihre Ziele und Wunschvorstellungen als Pflegedienstleiterin umrissen. Musikalisch umrahmt wurde diese Feier von einem Streicherquartett unter der Leitung von Brigitta Mrugalla. Ein fürstliches Buffet bot einen „festlichen“ Abschluss.