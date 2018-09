110 Jahre Marktmusikkapelle mit Bezirkstreffen in Pischelsdorf gefeiert

16.09.2018, 21:08 Uhr

Auf 110 Jahre Freude am Musizieren blickt die Marktmusikkapelle Pischelsdorf zurück. Um diesen Anlass gebührend zu feiern wurde beim Sturm- und Kastanienfest , das Bezirksmusikertreffen gefeiert

Aus Anlass des 110 jährigen Bestand der Marktmusikkapelle Pischelsdorf war der Ort Pischelsdorf am letzten Samstag und Sonntag Treffpunkt zahlreicher Blasmusikkapellen aus dem Bezirk Weiz und den umliegenden Bezirken , die wie alljährlich beim Bezirksmusikertreffen ihr Können unter Beweis stellten.So schwebte eine besondere Klangwolke durch den Markt Pischelsdorf , die zur Freude der vielen Besuchern, darunter auch Ehrengäste , wie die beiden Nationalratsabgeordnete Dr. Klaus .Uwe Feichtinger und BGM Christoph Stark , LAbg Erich Hafner , Bezirksobmann Josef Pallier, sowie Bürgermeister Herbert Baier eine geballte Ladung an Blasmusik bescherten.Rund 600 Musikerinnen und Musiker von 16 Blasmusikkapellen säumten den Vorplatz der Oststeirerhalle , der für einige Stunden zum Schauplatz eines nicht alltäglichen gemeinsamen Konzertreigen , der angetreten Musikkapellen war. Zur prächtigen Stimmung und zum Erfolg dieses Bezirksmusikertreffen im Rahmen des heurigen Sturm- und Kastanienfest trug die gute Organisation der aktiven MusikerInnen und Musiker der Marktmusikkapelle Pischelsdorf unter ihrer Obfrau Christina Herbst und Kapellmeister Wolfgang Winkler bei , die ein Programm mit der Blasmusikkapelle „ EBB„ und einen Frühschoppen mit der Trachtenkapelle St Magdalena am Lemberg und Stimmungsprogramm mit „ Big Band Kulmination„ ,sowie mit „ Styria Consort „auf die Beine stellten.