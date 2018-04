25 Meter ragen in den Wonnemonat Mai

29.04.2018, 23:00 Uhr

Die Stadgemeinde Fürstenfeld stellte heuer den Maibaum für die Therme Loipersdorf.

Alljährlich Ende April machen sich eine Vielzahl an Pedalrittern der Mitgliedsgemeinden der Therme Loipersdorf bei einer Radsternfahrt auf den Weg zum Thermenvorplatz. Rund 200 Radler aus Fürstenfeld, Loipersdorf, Unterlamm und Jennersdorf machten sich in diesem Jahr bei "Sommerwetter im Frühling" auf den Weg, um dann rund um das Aufstellen des Maibaumes ein gemütliches Fest zu feiern. Der Maibaum, der jeds Jahr von einer anderen Thermengemeinde gestellt wird, kam heuer aus der Thermenhauptstadt.Die 25 Meter hohe, mit bunten Bändern und Kranz geschmückte Fichte, wurde im Klangreigen der Stadtkapelle Fürstefeld von der Stadtfeuerwehr mit Kommandant OBR Gerald Derkitsch in die Höhe gehievt. Therme-Beiratsvorsitzender Bürgermeister Werner Gutzwar, Fürstenfelds Vizebürgermeister Johann Rath, Therme-Geschäftsführer Philip Borckenstein-Quirini, Tourismusvorsitzender Josi Thaller und der Loipersdorfer Bürgermeister Herbert Spirk richteten interessiert ihren Blick auf die geschickten Griffe der Florianis. Eine junge Feuerwehrdame montierte geschickt in schwindelnder Höhe das Stadtwappen.Im Anschluss begrüßten Bgm. Werner Gutzwar und Philip Borckenstein-Quirini die Gäste auf dem Thermenvorplatz, ehe Josi Thaller dem Unterlammer Erwin Spörk zum Gewinn eines Fahrrads im Rahmen einer Verlosung unter den Radsternfahrern gratulierte.