43 Feuerwehrkameraden absolvierten Praxismodul der Grundausbildung in Hochenegg

14.05.2017, 19:17 Uhr

Der zukünftige Feuerwehrmann soll mit der Gruppe nach Anweisungen eines Gruppenkommandanten oder Einsatzleiters, aber auch selbstständige wichtige Arbeiten als Truppmann ausführen können, wie Ausbildungsbeauftragter Brandinspektor Johann Stürzer junior anmerkt.Dabei ist es besonders wichtig, im Team zu arbeiten. Jeder Einsatz , jede Übung , kann immer nur durch die Leistung im Team optimal ablaufen.So stellten sich am letzten Samstag 43 Feuerwehrmänner und Frauen der Feuerwehren des Bereichsfeuerwehrverband Fürstenfeld der GAB 1 im Feuerwehrhaus Hochenegg .Diese Grundausbildung oder Praxismodul genannt , umfasst eine praktische- und theoretische Ausbildung in Brand- und Löschlehre, Gefahren an der Einsatzstelle, Umgang mit den Einsatzgeräten usw...Bereichsfeuerwehrkommandant Oberbrandrat Gerald Derkitsch zeigte sich begeistert von den Teilnehmerzahlen bei der Schlusskundgebung und dankte dem Ausbildungsteam für die Durchführung dieses Grundlehrgang und Ausbildungen im Dienste der Mitmenschen.Dieser Meinung schlossen sich auch die Ehrengäste , wie Bürgermeister Rupert Fleischacker , Brandrat Gerhard Engelschall, Oberbrandrat a. D Ing. Franz Nöst , Abschnittsbrandinspektor Hermann Peindl und Ortsfeuerwehrkommandant Reinhard Gussmack an.