50 Jahre Rotes -Kreuz und 25 Jahre Gemeindepartnerschaft wurde in Markt Hartmannsdorf gefeiert

10.09.2018, 02:29 Uhr

In einer schlichten und würdigen Feierstunde beging die Rot- Kreuz Ortsstelle Markt Hartmannsdorf ihr Bestandsfest in den Räumlichkeiten der Feuerwehr Markt Hartmannsdorf und Rot-Kreuz Gelände. Ortsstellenleiter Mag Thomas Zoller konnte zum Festakt , neben den Helferinnen und Helfer des Roten Kreuz auch einige Ehrengäste , wie Bezirksstellenleiter – Stellvertreter Bezirkshauptmann Dr. Rüdiger Taus ,NAbg Bgm Christoph Stark, Bereichsfeuerwehrkommandant OBR Johann Preihs, Pfarrer Mag. Dr. Gerhard Hörting und die beiden Bürgermeister Ing. Othmar Hiebaum und Joszef Hadra aus der Partnergemeinde Lanycsök mit seinen Gemeindevorstand sowie die zahlreich erschiene Bevölkerung begrüssen.Die Rotkreuz- Organisation Markt Hartmannsdorf wurde im Jahre 1968 von 7 Frauen und 21 Männer unter der Leitung von OSR Franz Wolf und Helmut Ulz gegründet.Seit dieser Zeit hat sich das Rote Kreuz mit ihrer Helferinnen und Helfern mit viel Fleiß und Ausbildung der Mitarbeiter zu einer wichtigen Einrichtung im gesamten Rittscheintal im Dienste der Mitmenschen entwickelt.Im Zuge dieser Jubiläumsveranstaltung wurde auch ein neues Einsatzfahrzeug von Pfarrer Mag. Dr. Gerhard Hörting gesegnet und in den Dienst gestellt .Ausserdem wurde der Anlass von der Marktgemeinde genützt, um 25 Jahre Gemeindepartnerschaft Lanycsök-Markt Hartmannsdorf zu feiern.Mit Auszeichnungen für Bürgermeister Ing. Otmar Hiebaum und OSR Franz Wolf, sowie für ABI Thomas Brandl und HBI Andreas Ulz vom Landesverband des Roten Kreuz zu verleihen, wurde der feierliche Teil abgerundet.Denn Abschluss bildete ein Frühschoppen und ein Tag der offenen Tür bei der Rot-Kreuz Ortsstelle Markt Hartmannsdorf