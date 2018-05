90-Jahr-Jubiläum der Freiwilligen Feuerwehr Kroisbach

04.05.2018, 09:33 Uhr

Mit einem großen Festreigen begeht die Feurwehr Kroisbach ihr 90. Jubiläum.

Bereichsleistungsbewerb am 26. Mai 2018

Am Sonntag, 27. Mai 2018 ist es soweit: die Freiwillige Feuerwehr Kroisbach feiert 90 Jahre. Dazu wird beim Bereichsfeuerwehrtag zum großen Dorffest geladen. Programm: 9 Uhr Empfang der Wehren, 9.15 Uhr: Segnung des alten Rüsthauses Kroisbach, 9.30 Uhr Gottesdienst. Anschließend erfolgt der Festakt mit Frühschoppen und dem Musikverein Großsteinbach. Auf alle Gäste warten bei der Preisverlosung tolle Gewinnchancen.Einen Tag zuvor, am Samstag, 26. Mai 2018 geht der FLA Bereichsleistungsbewerb ab 12 Uhr über die Bühne. Um 14 Uhr: Seniorennachmittag, danach Zeltfest und Abendprogramm mit "MK Quadrat" und den "Los Sharkos". 18 Uhr: Siegerehrung und anschließend Deligiertensitzung. 23 Uhr: Verlosung von 300 Euro in bar!