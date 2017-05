Altenmarkt hat ein Herz zu verschenken

10.05.2017, 08:22 Uhr

Am Samstag, 20. Mai 2017 regiert beim "Altenmarkter Herzerlfest" zum sechsten Mal die Herzlichkeit.



Regionale Genussvielfalt



Buntes Rahmenprogramm

„Verkosten und Platz nehmen, die Zeit und das Angebotene genießen!“, lautet die Devise beim diesjährigen "Altenmarkter Herzerlfest" am Samstag, 20. Mai 2017.Unter Mitwirkung der ortsansässigen Vereine wird ein traditionelles Familienfest mit buntem Programm, ortseigenen Produkten, herzhafter Kulinarik, bodenständiger Stimmung und originellen Unterhaltungs-Highlights geboten.Bereits ab 11 Uhr ist das Festtagsgelände geöffnet und bietet Besuchern und Gästen eine Vielfalt kulinarischer Köstlichkeiten. Die ersten 100 Besucher erhalten ein Lebkuchenherz gratis. Die Eröffnung gestalten die Schüler der Volksschule Altenmarkt. Am Nachmittag treten noch zwei Kindertanzgruppen aus Altenmarkt auf, die ihr Können unter Beweis stellen werden. Der idyllische Dorfplatz ist Stätte des Genusses, auf dem Direktvermarkter, Betriebe und Vereine regionale Schmankerl kredenzen.Ob Groß, ob Klein, - die Besucher erwartet ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm, das den ganzen Tag bis in die Nachtstunden für Unterhaltung sorgt und den Zusammenhalt und das rege Vereinsleben des Ortsteils bei Kreuzerschupfen, Zimmergewehrschießen, Kirchen- und Turmmuseumführungen, Freiluftkegeln, Stockschießen. Kinderprogramm mit Kasperltheater, Schminken, Gratis-Eis und mehr widerspiegeln wird.Mit einem Los-Kauf winken auch tolle Preise, - Geschenkkörbe und der Hauptpreis des Tourismusverbandes Fürstenfeld mit zwei Nächten für eine Familie in einem JUFA-Gästehaus freier Wahl in Österreich.

In Tracht zum Tanz

Bühnenprogramm im Detail

Komplettes Rahmenprogramm

Ausgewogen ist auch das Musikprogramm. Ab 14 Uhr unterhält „Erich Frei“. Um 17 Uhr die Schuhplattler „Die fidelen Jungsteirer“ mit ihrem Nachwuchs mit zünftiger Volksmusik und Volkstanz. Das musikalische Abendprogramm bestreiten „Anita & Vanessa“. Die Veranstalter - Stadtgemeinde und Tourismusverband Fürstenfeld - freuen sich, möglichst viele Besucher in Tracht begrüßen zu dürfen.- 11 Uhr Beginn- 12 Uhr Eröffnung durch die Schüler der Volksschule Altenmarkt- 13 Uhr Kasperltheater im Innenhof Kirchenwirt- 13.30 Uhr Kindertanzgruppe Altenmarkt- 14 – 17 Uhr Unterhaltung mit Erich Frei- 15 Uhr Tanzeinlage Grapes- 15 Uhr Duell im Freiluftkegeln Feitlclub Altenmarkt gegen Pfeifenclub Stadtbergen- 16 Uhr Kasperltheater im Innenhof Kirchenwirt“- 17 Uhr Schuhplattlergruppe Fidele Jungsteirer mit Nachwuchs- 18 Uhr Finale Kreuzerschupfen- 19.30 Uhr Verlosung Gewinnspiel- 19.30 -22 Uhr Livemusik mit „Anita & Vanessa“- Gewinnspiel mit vielen Preisen- Kreuzerschupfen- Zimmergewehrschießen- Freiluftkegeln- Stockschießen- 100 Lebkuchenherzen für die Besucher- Warme Speisen, Cafe und Kuchen,- Getränke und Schmankerl- Kunsthandwerk- Turm- und Kirchenführungen 14,15, und 16 Uhr- Fotobox - Erlös für karitativen ZweckKasperltheater, Kinderschminken, Lebkuchen verzieren, Riesenseifenblasen, Basteln