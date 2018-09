Dämmerschoppen der Feuerwehr Hochenegg war bestens besucht

04.09.2018, 20:33 Uhr

Unter Insidern wird der Dämmerschoppen in Hochenegg , als beliebte Veranstaltung in der Saison gehandelt. Das dürfte wohl auch am unermüdlichen Einsatz der Feuerwehrkameraden liegen

..Auch wenn es einmal keinen Ernstfall gibt – bei den Feuerwehren im Bereichsfeuerwehrverband Fürstenfeld ist immer was los. So auch in der Freiwilligen Feuerwehr Hochenegg unter ihren Kommando Hauptbrandinspektor Reinhard Gussmack und seinen Stellvertreter Oberbrandinspektor Johannes Alber, die mit ihren Kameradinnen und Kameraden im Rahmen eines Dämmerschoppen , auch eine Feuerlöscherüberprüfung für die Bevölkerung organisierten . In weiterer Folge gab es Highlights wie Löschübungen für Kinder und für somanche Erwachsene, wo die Besucher mit der Arbeit der Feuerwehr vertraut wurden . Ausserdem gab es heuer ein Schätzspiel , wo es zahlreiche Geschenkskörbe und als Hauptpreis eine Waschmaschine zu gewinnen gab.Als glücklicher Gewinner des Hauptpreis , wurde Hans-Peter Rogan aus Sulz bei Gleisdorf gratuliert.Als Ehrengäste konnten bei dieser Veranstaltung unter anderem auch Bereichsfeuerwehrkommandant OBR Gerald Derkitsch , Brandrat Gerhard Engelschall , Abschnittsbrandinspektor Hermann Peindl Vizebürgermeister August Fiedheim , sowie Ehren- OBR Ing .Franz Nöst und Ehren- BR Josef Pfingstl begrüßt werden.