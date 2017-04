20.04.2017, 16:52 Uhr

"Das Phänomen der Heilung" im Maxoom Hartberg

"Das Phänomen der Heilung" lautet der Titel des Dokumentarfilmes von Bruno Gröning, der am Sonntag, 30. April 2017 von 10 bis 16 Uhr im Maxoom am Ökopark in Hartberg gezeigt wird. Der dreiteilige Dokumentarfilm (mit zwei Pausen) beleuchtet die weltweiten Aktivitäten des Bruno Gröning-Freundeskreises und belegt auf eindrucksvolle Weise, dass Hilfe und Heilung auf geistigem Weg auch heute möglich sein kann.

Der Eintritt ist frei. Weitere Informationen zum Film finden Sie unter: www.bruno-groening-film.org oder Telefon: 0664-850 6657.

