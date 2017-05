Der „Sterz Event“ 2017

10.05.2017, 13:46 Uhr

„K´s Live“ waren schließlich der Hauptakt des Abends bei vollem Haus. „K’s Live“ vereint 40 Jahre Musikgeschichte in einer Show und verpacken Rock- bis Volksmusik in einer einzigartigen Kombination aus Steirischer Harmonika und rockigen Sounds. Wie kaum ein anderer verkörpert der italienische Star-DJ "Ivan Fillini" Entertainment, Animation und Deejaying in einer Person im „Italia“ - WM Sound Paket mit Videoshow, Fotocorner und vielen weiteren Specials. Seine Performance rockte im Rahmen der „The Italia House&Dance Sensation“ das Discozelt bis in die frühen Morgenstunden. Mit dabei war auch der coole Havana Club Van und die Verlosung einer Spring Break Europe Reise, die Klaus aus Hartberg gewonnen hat.Im Festzelt sorgte die „Blaskapelle - EBB“ am zweiten Tag für das Warm Up, bevor die Cover-Band „HIGHLIGHTS“ mit ihrer genialen Show das Publikum begeisterte. Ein großer Vergnügungspark sorgte für das passende Ambiente eines richtigen Events mit Kirtagcharakter. Insgesamt ein gelungener Event 2017 für Martin Hammerl „Sterz“ und sein unermüdliches Team an Helfern und Freunden. Infos unter: www.sterz-event.at