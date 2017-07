Die "Pflanzenwelt" ist ihre Leidenschaft

20.07.2017, 13:26 Uhr

Anja Buch von der Pflanzenwelt Langer in Fürstenfeld vergoldete sich beim Landeswettbewerb der steirischen Junggärtner ihren grünen Daumen. Die WOCHE sprach mit der 17-Jährigen Gartenbaufacharbeiterin über ihre Liebe zur Natur und ihre Pläne für die Zukunft.

In ihrem Lehrbetrieb, der Pflanzenwelt Langer in Fürstenfeld, traf die WOCHE die junge Ausnahmegärtnerin, die in ihrer Freizeit die Klarinette im Musikverein schwingt, zum Gespräch.Eigentlich nicht wirklich anders. Natürlich bin ich stolz auf den Landessieg, aber im Endeffekt hat sich nicht wirklich was verändert.

Hast du mit dem Sieg gerechnet?

Zur Person:

Im Gruppenbewerb mussten wir 60 Objekte aus dem Gartenbau erkennen; außerdem gab es eine Theorieprüfung. Der Einzelbwerb bestand aus 16 Stationen in denen die Bereiche Technik, Pflanzenschutz, Baumschule, Zierpflanzenbau, Floristik, Gemüsebau, Landschaftsgestaltung und so weiter abgefragt wurde.Nein nicht unbedingt. Auch im Hinblick auf die bevorstehende Lehrabschlussprüfung habe ich mir die Unterlagen durchgelesen, habe mir Karteikärtchen geschrieben und den Stoff der letzten drei Jahre durchgenommen. Sicher lernt man im Unterricht immer mit, aber so richtig intensiv habe ich vier Tage vor dem Wettbewerb begonnen.Ich habe zwar gehofft, dass ich weiter vorne bin, aber dass ich gewinne, damit habe ich nicht gerechnet.Natürlich gibt es Gegenstände, die gehen einem leichter von der Hand. Bei mir war das zum Beispiel die Floristik. Aber es gibt auch Gegenstände, da hatte ich zu knabbern, wie "Technik im Gartenbereich", das musste ich wirklich lernen.Ja, also ich kann schon sagen, dass Floristik eines meiner Lieblingsfächer war. Von der Schnittblumenkunde bis zum Binden von Blumenarrangements war in diesem Unterrichtsgegenstand alles dabei.Wir haben daheim eine Landwirtschaft und auch einen großen Garten. Anfangs wollte ich Verkäuferin werden. Hab mich dann aber für einen Beruf entschieden, der meine Leidenschaft zur Natur und zu Blumen verbindet. In der neunten Schulstufe habe ich meine Schnuppertage in der Gartenwelt Langer absolviert und war sofort begeistert.Die Vielfalt des Berufsbildes. Von der Floristik bis zur Gartengestaltung ist alles möglich. Außerdem liebe ich es in der Natur zu sein.Na klar, gerade habe ich daheim wieder ein neues Beet angelegt und Blumen gesetzt.Ich spiele seit sieben Jahren Klarinette und bin im Musikverein Minihof-Liebau aktiv. Außerdem habe ich eine Jack Russel Terrier-Mischlingshündin, die ein sehr lebhaftes Temperament hat. Ich treffe mich gerne mit Freunden und verbringe viel Zeit mit meiner Familie.Ich hänge noch ein Lehrjahr zur Lehre als Floristin in Wien dran. Danach vielleicht irgendwann den Meister. Aber alles immer schön in kleinen Schritten.Eigentlich nicht wirklich. Dahlien finde ich aber sehr schön. Sie sind so vielfältig, sowohl in der Form und Farbe.Vielleicht pflegeleichte Pflanzen zu bevorzugen, Orchideen zum Beispiel oder Zimmerbegonien. Generell gibt es kein Patentrezept für erfolgreichen Umgang mit Pflanzen. Das ist sehr unterschiedlich. Am besten ist es sich mit seinen Wünschen direkt vom Fachhändler zu wenden und sich individuell beraten zu lassen.- Anja Buch, 17 Jahre- kommt aus Tauka, Bezirk Jennersdorf- Ausbildung zur Gartenbau-Facharbeiterin in der Pflanzenwelt Langer in Fürstenfeld- Landesmeisterin der steirischen Junggärtner