Dritter "oachn stoaker" Gensundheitstag in Bad Blumau

Programm im Detail:

Auch im Jubiläumsjahr 2017 findet darum im Kulturzentrum der "oachn stoake" Gesundheitstag statt. Am 6. Mai ab 13 Uhr werden heuer bereits zum dritten Mal regionale Selbtvermarkter interessierten Besuchern ihre Angebote präsentieren. Zudem gibt es Vorträge und Workshops rund um das Thema Gesundheit. Außerdem: Stoffwechselanalysen, Kinderspielecke, gesunde Snacks für und mit Kindern. Um Eltern ein wenig zu entlasten und damit Sie sich auf die Vorträge konzentrieren können, gibt es mit den Kindern eine Kräuterwanderung. Der Eintritt ist frei!13.30 Uhr: Vortrag "Sprossen - eine Kraftquelle" mit Christine Groß13.30 Uhr: Start der Kinder-Kräuterwanderung mit Simone Klenner und Margit Ohner-Winkovics.14.15 Uhr: Vortrag "Warum in die Ferne schweifen? Sieh, das Gute wächst so nah! Superfood - heiße Luft oder wahre Helden" von Claudia Doppler15 Uhr: Sitz-Tanz mit Gertraud Weber15.15 Uhr: Vortrag "Essperiment" Ernährung aus der eigenen Region im Umkreis von 100 km mit Christian Groß16 Uhr: Vortrag "Gemüse Welt Bierbaum" von Johann Schwarzenhofer16.30 Uhr: Präsentation der Endergebnisse der Kinder-Kräuterwanderung17 Uhr: Verlosung unter allen Anwesenden