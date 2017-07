Fürstenfeld: Shoppen in Urlaubslaune

21.07.2017, 10:47 Uhr

"Schauen, bummeln und genießen" in südländischem Flair: Lange Einkaufsdonnerstage im Zentrum noch bis 10. August

Auch in diesem Sommer lädt Fürstenfeld in einer Kooperation von Stadtgemeinde, Werbegemeinschaft und Tourismusverband wieder zu fünf langen Einkaufsdonnerstagen. Bereits an den ersten beiden Abenden der mittlerweile 16. Auflage der langen Donnerstage im Juli und August genossen Tausende Gäste das idyllische Ambiente der reizvollen Fürstenfelder Innenstadt bei feinstem Sommer-Einkaufswetter. Die vielen Geschäfte des Zentrums lockten mit attraktiven Schnäppchen. In Gastgärten und an Ständen fand sich so manche gesellige Runde ein, um sich mit kulinarischen Spezialitäten und erfrischenden Getränken zu stärken. Dazu wurde ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm mit Live-Musik geboten.Entspanntes Einkaufen und sommerliches Urlaubsflair bietet die größte Bezirksstadt allwöchentlich an Donnerstagabenden noch bis 10. August. Bis 21 Uhr halten die Geschäfte offen, danach wird noch bis Mitternacht in "chilliger" Atmosphäre unbeschwrt unter freiem Himmel gefeiert.