Geschichten aus dem "kabarettistischen Gemüsegarten"

09.05.2017, 13:00 Uhr

Schauspieler und Kabarettist Heinz Marecek sorgte im Impulsquartier Loipersdorf für einen amüsanten Abend.

Lachen ohne Ende, war beim Kabarettabend im Impulsquartier Loipersdorf garantiert. Die Leiterin des Impulsquartieres Sonja Krenn freute sich den unter anderem aus der österreichischen Krimi-Serie "Soko Kitzbühl" bekannten Schauspieler Heinz Marecek begrüßten zu dürfen. Geschichten und Anekdoten von Schauspielern, Regisseuren, Direktoren, Autoren und Bühnenbildnern als auch von kleinen Missgeschicken und großen Katastrophen auf und hinter der Bühne, im Souffleurkasten oder in den Garderoben standen quer durch den "schauspielerischen Gemüsegarten" von Kortner bis Weigel, von Torberg bis Haeussermann, von Qualtinger bis Karajan, von Girardi bis Knuth und von Wien bis Hollywood - am Programm.Denn die besten Geschichten schreibt ja bekanntlich das Leben. Und der er Publikumsliebling hat bereits mit vielen „Granden“ des heimischen Theaters gearbeitet. Gerade diese Anekdoten zählten zu den besten und lustigsten, die Marecek rund um Rühmann, Albers, Meinrad, Ustinov und Schenk - um nur einige zu nennen - in seinen Geschichten erzählt und parodiert.