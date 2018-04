Historischer Auftakt zu 800 Jahre Söchau

29.04.2018, 11:12 Uhr

Mit einer Fotoausstellung und einem breit gefächerten Vortrag durch Söchaus 800-jährige Geschichte startet man in die Jubiläumsfeierlichkeiten der Kräutergemeinde.

SÖCHAU. Mit einem historischen Blitzlichtgewitter und Trommelrhythmen von mittelalterlichen Herolden startete die Gemeinde Söchau im Kultursaal Söchau in ihre Feierlichkeiten zu 800 Jahre Söchau. Unter dem Motto "Wir waren Söchau" nahmen Mitglieder der Kulturbaustelle Söchau, um Erich Meister, die zahlreichen Zuschauer mit auf eine Reise in die Vergangenheit, die von Söchaus ersten urkundlichen Erwähnung im Jahre 1218 bis heute reichten. Dabei wurde die Geschichte der Pfarrkirche ebenso beleuchtet wie die der Söchauer Schule, die Reformation und Gegenreformation sowie den Zusammenschluss der fünf ehemals eigenständigen Gemeinden, die nun die Kräutergemeinde bilden. Den Höhepunkt stellte ein Vortrag von Engelbert Kremshofer dar, der die lokale Geschichtsschreibung mittels Anekdoten politischer Ereignisse oder Zeitzeugen rund um Söchau würzte. Anschließend eröffnete Bürgermeister Josef Kapper die Fotoausstellung, die bildliche Impressionen vom Ende des 19. Jahrhunderts bis heute zeigt. Besichtigt werden kann jene noch bis Ende Mai im Kultursaal Söchau als auch in teilnehmenden Gewerbebetrieben.