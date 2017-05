Im Rathaus regierte das Fest

07.05.2017, 11:14 Uhr

Das Rathaus Fürstenfeld präsentierte sich als offenes Haus. Die feine Draufgabe: Ein tolles Fest!

Das Rathaus der Thermenhauptstadt präsentierte sich beim ersten großen Fürstenfelder Rathausfest mit seinem umfangreichen Bürgerservice. Rund um das Stadtamt wurde auf den schönen Vorplätzen und Parks in geselliger Atmosphäre ein stimmungsvolles Fest mit einer Vielzahl an Höhepunkten gefeiert. Der Event startete am frühen Nachmittag mti Vorführungen der Kindergärten und Schulen, während viele interessierte Besucher hinter die Kulissen der verschiedenen Abteilungen der Stadtgemeinde einen Blick warfen und herzlich empfangen wurden. Besonders groß war der Andrang im Bürgermeisterbüro, wo Werner Gutzwar die Gäste zu einer kleinen Stärkung und einem guten Achterl begrüßte.Das Fest war gespickt mit tollen Programmpunkten für die gesamte Familie, von Kasperltheater über Riesenseifenblasen, Kindertheaterstück und einem Spieleparcour, die Stadtkapelle war ebenso vertreten wie die Fidelen Jungsteirer mit einer Schuhplattlerdarbietung.

Prominente Models

Nach einer Preisverlosung mit Saisonkarten für das Freibad Fürstenfeld und einer Ballonfahrt stand die Modestadt Fürstenfeld im Mittelpunkt und der Laufsteg durch das Grazertor wurde zur Fashiontribüne. Unter den Profimodels, welche sehr unterhaltsam die Trends aus elf Fürstenfelder Innenstadtgeschäften vorführten, war auch ein Promipaar zu finden. Werner Gutzwar und Partnerin Sonja Strempfl zeigten auf dem Laufsteg mit gekonnter Eleganz, was für die modische Dame und den modischen Herrn in diesem Sommer ein "must have" ist. Zu den heißen Rhythmen von "Cuba Libre" wurde noch bis Mitternacht getanzt und gefeiert, zwei Innenstadtgastronomen sorgten für die gediegene kulinarische Verpflegung der gut gelaunten Besucherschar.