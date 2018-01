In Großsteinbach geht man wieder "Fleischbetteln"

24.01.2018, 16:38 Uhr

Ein Wochenende zuvor ziehen die sogenannten "Fleischbettler" wie es der traditionelle Brauch vorsieht maskiert durch den Ort, um die Bevölkerung einzuladen und Spenden für den Ball zu sammeln, der dieses Jahr erstmals zweitägig stattfindet. Dieses Jahr findet das Fleischbetteln am 3. Februar 2018 statt. Zum Fleischbettlerball selbst wird dann am Samstag, 10. Februar 2018 ab 16 Uhr geladen. Die vielen Maskierten erwartet ein buntes Rahmenprogramm mit viel Musik, einer Maskenprämierung und einer großer Preisverlosung in der Kulturhalle Großsteinbach.