Komödienspaß und drei Einakter am Stück

23.07.2017, 15:26 Uhr

Die heitere Komödie "Vor den Schranken des Gerichts", das Verwirrspiel "E-mail für Lola" und die Parodie "Die Einladung" werden noch am Mittwoch, 26. Juli, und am Freitag, 28. Juli, jeweils um 19.30 Uhr sowie am Sonntag, 30. Juli, um 18.00 im Hoftheater gespielt. Bei Schlechtwetter finden die Vorstellungen im ehemaligen Kuhstall statt. Karten gibt es im Vorverkauf zum Preis von fünf Euro bei den Ensemblemitgleidern sowie in der örtlichen Raiffeisenbank. An der Abenkasse beträgt der Eintritt sieben Euro.