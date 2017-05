Kräftige Pinselstriche von zarten Frauenhänden

05.05.2017, 11:17 Uhr

Fünf Hartberger Künstlerinnen hauchen der Rathausgalerie Fürstenfeld "farbenfrohes Leben" ein.

Anlässlich der jüngsten Ausstellungseröffnung in der Galerie im Alten Rathaus in Fürstenfeld begrüßte Kulturreferent Hermann Großschedl ein ausdrucksstarkes weibliches Künstlerkollektiv aus der Bezirkshauptstadt. Helga Buchebner und Djina Korbath mit Acrylbildern, Traude Payer mit Aquarellen, Gerlinde Peklar mit Werken in Absprengtechnik sowie Rosemarie Pichler mit chinesischen Tusch- und Ölmalereien - gemeinsam bekannt als "Kreativgruppe Frauenpower" - präsentieren aktuell unter dem Titel "Farbdialog" eine farbkräftige Werkschau in der Thermenhauptstadt, die vielfältiger nicht sein könnte. In seiner Laudatio stellte Alfred Mayer, leitender Redakteur der WOCHE Hartberg-Fürstenfeld, dem kulturinteressierten Publikum das Frauenpower-Quintett vor. "Die Künstlerinnen - allesamt Autoditaktinnen - bevorzugen unterschiedliche Techniken. Das macht diese Ausstellung so spannend und abwechslungsreich. Allen gemeinsam ist, dass sie es verstehen, mit ihrer Kunst die Seele des Betrachters zu berühren", so Mayer.Musikalisch umrahmt wurde die Vernissage vom Klarinettenensemble der Musikschule Hartberg unter der Leitung von Friedrich Borecky, dem Kapellmeister der Stadtkapelle Hartberg. Die Ausstellung in der Galerie im Alten Rathaus in Fürstenfeld kann bei freiem Eintritt bis einschließlich Sonntag, 14. Mai, besichtigt werden. Öffnungszeiten: täglich von 10.00 bis 12.00 Uhr und von 17.00 bis 19.00 Uhr.