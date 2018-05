Mädels-Öffnungszeiten im JUZ und Streetwork Hartberg

04.05.2018, 11:13 Uhr

Am Dienstag, 15. Mai heißt es von 14 bis 16 Uhr im Jugendzentrum Hartberg: "Girls only"!

HARTBERG. Du bist ein Mädchen und zwischen 12 und 19 Jahre alt? Dann schau vorbei beim Mädels-Nachmittag des JUZ und Streetwork Hartberg! Wann? Am Dienstag, 15. Mai 2018 von 14 – 16Uhr in den Räumlichkeiten des Jugendzentrums Hartberg in der Grazerstraße 3. In dieser Zeit hast du die Möglichkeit, die Angebote des Jugendzentrums und von Streetwork Hartberg in angenehmer Atmosphäre, bei netten Gesprächen kennen zu lernen sowie deine Wünsche und Ideen für neue Mädelsangebote einzubringen.