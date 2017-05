Manege frei zu Info-Tagen in Ilz

10.05.2017, 12:38 Uhr

Von 12. bis 14. Juni finden an der Musikschule Ilz Info-Tage statt. Höhepunkt ist ein „Kinder-Mitmach-Konzert“.

Im laufenden Schuljahr werden an der Musikschule Ilz 600 Musikschüler unterrichtet. Im Rahmen von Infotagen erhalten interessierte Kinder aus der Region vom Kindergarten bis in das Volksschulalter von Montag, 12. bis Mittwoch 14. Juni jeweisl von 14.00 bis 18.00 Uhr die Möglichkeit, das breitgefächerte Angebot der Musikschule Ilz kennen zu lernen. Lehrer und Schüler gewähren einen Einblick in den abwechslungsreichen Unterricht in den verschiedenen Klassen. Auch Termine für eine Schnupperstunde können vor Ort direkt vereinbart werden. Höhepunkt der dreitägigen Veranstaltung ist das große „Kinder-Mitmach-Konzert“, welches unter dem Titel „Manege frei“ am 14. Juni um 17.00 Uhr im Festsaal des Kulturhauses von Musikschullehrerin Katharina Nestler-Thaler organisiert wird.

Begeisterung wecken

„Unser großes Ziel ist es, wieder möglichst viele musikbegeisterte Kids als neue Schüler für die Musikschule ilz zu gewinnen“, berichtet Direktor MMag. Robert Ederer, dass ab dem Schuljahr 2017/18 an der Schule ein eigenes „Eltern-Kind-Musizieren“ stattfinden wird. Auch die Einschreibetermine für den Herbst stehen bereits fest und sind auf der Homepage www.musikschule-ilz.at zu finden. Zunächst aber erfolgt noch der krönende Abschluss des erfolgreichen Schuljahres 2016/17 mit dem Jahresschlusskonzert am Montag, 3. Juli, um 19.00 Uhr im Kulturhaus Ilz.