Menschenretter der Feuerwehren übten in Hainersdorf

14.05.2017, 18:42 Uhr

So wurde nun unter der Organisation von Bereichsbeauftragten Brandinspektor Günter Fürntratt ein Aus- und Weiterbildungsprogramm bei der Firma LED & Co in Hainersdorf durchgeführt.Der Inhalt diese Übung waren die Themen : Knotenkunde , Menschenrettung von einen Balkon, Schachtrettung mit Hilfe schweren Atemschutzgerät , sowie eine Seilbergung einer Übungspuppe aus dem Heustall. An dieser mehrstündigen Übung nahmen insgesamt 43 Feuerwehrkameraden aus dem Bereich Fürstenfeld teil. Bei der anschließenden Übungsbesprechung betonten Bereichsfeuerwehrkommandant Oberbrandrat Gerald Derkitsch und dessen Stellvertreter Brandrat Gerhard Engelschall die Wichtigkeit solcher laufenden Schulungen und Übungen. Bereichsbeauftragter Günter Fürntratt bedankte sich bei allen Kameraden für die rege Teilnahme, bevor es eine gemeinsame Verpflegung der Mannschaft im Feuerwehrhaus Hainersdorf, durch die Feuerwehrkameraden von Hainersdorf unter ihren Kommandant Karl Fenz gab.