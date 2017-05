Mit Musik zurück zu den Wurzeln

12.05.2017, 09:26 Uhr

40 Musikschüler lebten in Kleegraben bei Ilz die traditionelle Volksmusik.

"Wir machen Volksmusik genau dort, wo sie ursprünglich entstanden ist", begrüßte der Ilzer Musikschuldirektor Robert Ederer zum dritten Volksmusikabend im Buschenschank Brunner in Kleegraben. Ganz nach dem Motto "Wo gesunden wird, setzt man sich nieder", führten die insgesamt 40 Musikschüler der Zweigstellen Ilz, Markt Hartmannsdorf, Bad Blumau und Großsteinbach - darunter auch amtierende Staatsmeister und Preisträger - mit einem breiten Repertoire die Zuhörer zurück zu den Wurzeln traditioneller Volks- und Hausmusik.Neben Geigen- und Blasmusik-Ensembles zeigten auch kleine Solokünstler an der steirischen Harmonika ihr Können und sorgten so für einen schwungvoll unterhaltsamen und musikalischen Abend."Die Marktgemeinde ist stolz auf so viele talentierte junge Musiker. Um ihnen noch mehr Platz einzuräumen, planen wir gerade den Ausbau der Musikschulräumlichkeiten", zeigte sich Bürgermeister Rupert Fleischhacker stolz, der sich ebenso wie Vize-Bgm. Karl Turza und Kulturreferent Johann Prenner beim unter die zahlreichen Gäste mischte.