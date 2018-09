„Nie ohne Busserl schlafen gegangen“

20.09.2018, 11:35 Uhr

Josefine und Josef Semler aus Penzendorf feierten im Kreis ihrer großen Familie die Diamantene.

Am 14. September 1958 gaben sich Josefine und Josef Semler aus Penzendorf, Gemeinde Greinbach, in der Stadtpfarrkirche Hartberg das „Ja-Wort“, mit einem Dankgottesdienst, zelebriert von Pfarrer Josef Reisenhofer wurde nun das Jubiläum der Diamantenen Hochzeit gefeiert. Beruflich als Tischler und Gemeindesekretärin tätig, engagierte sich das Ehepaar Semler auf vielfältige Weise für das Gemeinwohl. So ist Josef Semler u. a. als Mesner, Vorbeter und Wortgottesdienstleiter aktiv, war in leitenden Funktionen bei der Feuerwehr und im Sportverein tätig und ehrenamtlich Bauleiter bei der Errichtung der Freizeithalle. Josefine Semler engagierte sich vor allem für die Jugend und wurde für ihre Verdienste mit dem Ehrenring der Gemeinde ausgezeichnet. „Verständnis für den Partner und nie ohne Busserl schlafen gehen“, so das Geheimnis für die langjährige glückliche Ehe. Gefeiert wurde mit der Familie, Verwandten und Freunden im Gasthaus Grebitschitscher-Dzien.