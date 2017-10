"Oida, des foarht Vullgas!"

07.10.2017, 08:07 Uhr

Chartstürmer Paul Pizzera und Otto Jaus sprachen mit der WOCHE Hartberg-Fürstenfeld über ihr Duo-Dasein auf den Brettern, die die Welt bedeuten, magische Momente zu zweit und lüfteten das Gehemnis über die Absatzhöhe ihrer Freundinnen.

Mit Hits wie "Jedermann" und "Hooligans" stürmten Paul Pizzera und Otto Jaus die österreichischen Charts. Im "Windschatten des Flixbuses" sind sie gerade auf Tour durch die Steiermark, und machten gleich für zwei Abende in Fürstenfeld Station, um in der restlos ausverkauften Stadthalle so richtig "unerhört solide" abzurocken.Die WOCHE traf die beiden Musikkabarettisten bei einer "typisch steirischen Brettljausn", vor dem Auftritt für ein Interview.Also es ist einfach sehr sehr angenehm, weil man den ganzen Druck nicht mehr alleine schultern muss und zu zweit einfach auch viel mehr möglich ist. Otto hat eine musikalische Ausbildung und ein unglaubliches Musiktalent, sodass ich von ihm wahnsinnig viel lernen kann. Und wir versuchen einfach beides Kabaretttechnisch und Musiktechnisch zu vereinen.Also mir geht das eigentlich voll am Zeiger, ich bin froh, wenn das Jahr vorbei ist. (lacht) Nein, überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil, ich stimm dem Paul da zu. Außerdem ist es super auf der Bühne zu stehen mit jemanden, mit dem man sich einfach wahnsinnig gut versteht. Wo man auch was zurückgeben kann bzw. von einander lernen kann. Und da stehn wir uns auch im Nix nach.Eigentlich net - jo gut, außer beim Kochn vielleicht. (lacht).Nein, wir wissen beide, wo unsere Stärken liegen und ergänzen uns da recht gut. Dem Pauli sein Gebiet ist einfach der Text und die Rhetorik. Es ist ein Wahnsinn, was da dann immer für Zeilen und Lieder rauskommen. Und mein Metier ist halt die Musik. Deshalb haben wir uns am Anfang auch ein bisserl schwer getan, weil wir nicht genau gewusst haben, wie wir das angehen sollen. Aber mittlerweile läuft es super!Wir waren uns einfach privat sehr sympatisch. Haben gemerkt, was der andere kann und gedacht, wenn man das vereinen könnte, mit dem was man selber kann, dann muss das was Gutes werden.Dass es ein völliger "Ohrkrippierer" wird - gut das haben wir gewusst, das wird es wahrscheinlich nicht sein.Aber man träumt halt eher vor sich hin, so in der Art: es wäre schon schön, wenn sie auch deine Lieder im Radio spielen. Wir waren dann doch sehr überrascht, dass es so extrem gut ankommt.Also von einander glaube ich, brauchen wir keine Auszeit. Klar, braucht man mal Freizeit von den Leuten, weil wir immer unter sehr vielen sind. Der Otto und ich sehen uns leider kaum privat, immer nur wenn wir arbeiten müssen - obwohl das Arbeiten natürlich Spaß macht!Was ich an ihm sehr schätze, ist seine Gelassenheit gegenüber gewissen Dingen, die ich mir noch mühevoll erlernen werde müssen. Naja, und dann, ich muss es einfach sagen, wenn wir gemeinsam was schreiben, oder ein Lied angehen und wenn es nur eine Passage ist, dann gibt es oft den Moment, wo wir uns beide nur anschauen und sagen "Oida, des foahrt so wahnsinnig - Vullgas!"Genau, diese magischen Momente, wo wir dann zehn Minuten im Wohnzimmer ummandand springen, weil wir uns so freun, dass wir wieder was passendes g´funden haben.Er hat immer Zigaretten dabei. (lacht) Nein, also ich muss ehrlich sagen, ich bin leider ein recht naiver Mensch, da ist es dann immer fein, wenn der Pauli dabei ist, der mich ein bisschen pusht, dass ich das nicht bin.Du bist a naiver Mensch?Ja, ich denke schon. Also Menschenkenntnis ist schon vorhanden, aber hin und wieder glaube ich halt zu sehr ans Gute. Außerdem treibt mich der Pauli auch an.Antreiben ist vielleicht nicht das richtige Wort. Wir sind beide große Ehrgeizler.Naja, aber ich bin hin und wieder schon "a echt faule Sau". (lacht)also bei meiner Freundin, ganz selten, wirklich.also wenn ich nicht mit bin mit meiner Freundin, dann sans sicher höher. (lacht)Kommt drauf an wie fest sie zuschlagt!