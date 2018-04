Open Air Badespaß in der Therme Loipersdorf

26.04.2018, 08:31 Uhr

Auf 23.000 Quadratmeter eröffnet die Therme Loipersdorf am 28. April ihre Wasserspiele im Freibereich.

LOIPERSDORF. Als erste Therme Österreichs öffnet die Therme Loipersdorf ab Samstag, 28. April ihren Freibereich. Somit fällt in der Therme Loipersdorf der Startschuss zur Freibadsaison direkt am Thermengelände. Damit genießen die Gäste nun auch unter freiem Himmel Wasserspiele mit Breitwellenrutsche, Sprungturm, Wellenbad, Affenschaukel und Spiel- und Sportpark - und das auf insgesamt 23.000 Quadratmetern und mindestens 25 Grad Wassertemperatur.Erstes großes Highlight am Acapulcobecken ist das "#wearewater-Fest" am 30. Juni. Ab 10 Uhr wird es wieder tausende Wasserbälle vom Himmel regnen. Daneben stehen wieder jede Menge Badespaß, coole Musik und eine #wearewater-Challenge am Programm, wo tolle Preise gewonnen werden können.