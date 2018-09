O'zapft is' beim Oktoberfest

08.09.2018, 07:46 Uhr

Das Fest läuft auf Hochtouren; bis 22. Sept. gibt's Unterhaltung pur.

Weitere Highlights

Mit dem Anschlagen des Oktoberfest-Bieres durch die LAbg. Hubert Lang, Wolfgang Dolesch und Anton Kogler sowie der Bgm. Günter Müller und Marcus Martschitsch, mit Unterstützung von Robert Nagl (Brau Union), wurde das 49. Oktoberfest in St. Johann in der Haide offiziell eröffnet. Im Anschluss brachten Wirbelwind "Hannah" und die "Sumpfkröten" das Festzelt erstmals so richtig zum Kochen.Aber auch die weiteren Oktoberfest-Tage können wieder mit zahlreichen musikalischen Höhepunkten aufwarten. Am Donnerstag, 13. September, werden "Die Draufgänger" und Lorenz Büffel mit seinem Partyhit "Johnny Däpp" für Stimmung sorgen, bis 22. September folgen unter anderem die Coolberger (14. September), K'S Live (15. September), die Puntigamer Oberkrainer-Starparade unter anderem mit "Die Jungen Paldauer", "Robert Goter" sowie "Niki & seine Oberkrainer aus Begunje" (20. September), "Meilenstein" und "Solarkreis" (21. September) sowie der Oktoberfest-Ausklang mit "Die Eiersparer" und "Uras". Achtung! Weitere Highlights sind der Oktoberfest VIP-Stadl (Restkarten für Do., 20. September unter Tel.: 0664/412 34 46), das Festbier (täglich ab 19 Uhr für die ersten 100 Besucher in Tracht ein Krügerl gratis) und die Groß-Disco. Alle Infos auf www.oktoberfest-hartberg.at