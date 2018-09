Söchau: 10.000 pilgerten zum Zellerfest

09.09.2018, 23:12 Uhr

Ringelspiel, Lebkuchenherzen, kulinarische Schmankerl und beste Unterhaltung für Jung und Alt - das war das Söchauer Zellerfest 2018!

SÖCHAU. Weit über die Grenzen hinaus bekannt und beliebt ist das traditionelle Söchauer Zellerfest. Auch dieses Jahr waren wieder tausende Besucher mit dabei, um in Söchau das beliebte Kirtagstreiben mitzuerleben, bei dem das ganze Kräuterdorf zum Marktplatz wird.Obwohl heuer ein ganz besonderes Jahr sei, in dem die Kräutergemeinde Söchau ihr 800-Jahr-Jubiläum feiert, sei man der gewohnten Zellerfest-Tradition treu geblieben, betonten Bürgermeister Josef Kapper und Vize-Bürgermeister Gerald Großschädl.Seit dem Jahr 1770 findet im Kräuterdorf das "Zeller-Fest" statt. Im Laufe der Jahre wurde es immer größer und ist nunmehr zu einem der bedeutendsten Kirtage in der Oststeiermark. angewachsen.

Mit dem Mini-Express durchs Kräuterdorf

170 Aussteller boten auch diesmal wieder zahlreiche Attraktionen von Spielwaren über Mode bis kulinarische Schmankerl. Besonders beliebt waren neben Buchteln und Krapfen die frisch zubereiteten Schaumrollen der Bäckerei Wilfling. Ein Anziehungspunkt war auch der große Vergnügungspark mit Autodrom, Riesenrad und Ringelspiel, an dem besonders die Jugend eine Freude hatte. Auch ein Hubschrauberrundflug über die Region wurde geboten. Bei der Söchauer Baumesse konnten sich Häuslbauer und solche, die es werden wollen, über die neuesten Trends in Sachen Bauen und Wohnen informieren. Erstmals mit dabei: der Mini Express-Zug, mit dem sich Groß und Klein durch das Söchauer Kirtagstreiben chauffieren lassen konnten.