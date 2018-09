100. Auftritt der Styrian Panther Pipeband in Vorau

24.09.2018, 20:05 Uhr

Die Pipeband wurde 2011 von Andrea Steinbrenner, Wenigzell und Johannes Fank, Vorau als erste Dudelsackgruppe der Steiermark gegründet. Beide hatten zuvor bereits in mehreren Pipebands mit ihrem schottischen Dudelsack mitgespielt. Zuerst spielten sie als Duo. Später gesellten sich weitere Dudelsackspieler und Trommler dazu. Seit einiger Zeit ist die Gruppe ein Verein. Auftritte mit Blaskapellen, bei Hochzeiten, diversen Festen, Mitternachtseinlagen, beim Kasernenfest in Feldbach, beim Rocksymphonic in Hartberg aber auch mehrmals die erfolgreiche Teilnahmen an Wettbewerben für Dudelsackspieler zeugen vom großen Können der Gruppe.Falls sich ein Trommler für diese Musikrichtung interessiert wäre noch ein Platz in der Drumline frei. Weitere Infos unter www.styrian-pipeband.com.