150 Jahre Bezirksbehörde mit Ausstellung gefeiert

19.09.2018, 13:01 Uhr

Anlässlich des Jubiläums der Bezirkshauptmannschaften zeigt eine Ausstellung Geschichte und Leistungsspektrum.

Das 150-jährige Bestehen der Bezirkshauptmannschaften in Österreich wird im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld mit einer Ausstellung, die aktuell noch bis 9. November in der Außenstelle Fürstenfeld zu sehen ist, und mit einem Tag der offenen Tür in der Bezirkshauptmannschaft Hartberg am Freitag, 12. Oktober, gefeiert. Anlässlich der Eröffnung in Fürstenfeld, bei der Bezirkshauptmann Max Wiesenhofer unter den Gästen auch zahlreiche Mitarbeiter sowie den Fürstenfelder Vizebürgermeister Johann Rath, den Loipersdorfer Bürgermeister Herbert Spirk und Nationalratsabgeordneten Christian Schandor begrüßte, beleuchtete Karl Amtmann, Obmann des Museumsvereins Fürstenfeld, in einem interessanten Referat die Geschichte der Behörde in der Thermenhauptstadt. Letzte Bezirkshauptfrau der eigenständigen Bezirkshauptmannschaft in Fürstenfeld vor der Bezirkszusammenlegung 2013 war Beatirx Pfeifer.Die Ausstellung zeigt auf großflächigen Tafeln in den Gängen und im Mehrzwecksaal die Geschichte und das umfangreiche Leistungsspektrum der einzelnen Abteilungen. Für den musikalischen Rahmen bei der Vernissage sorgte ein Bläsertrio bestehend aus Mitarbeitern.