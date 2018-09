25 Jahre „Essen auf Rädern“

19.09.2018, 16:55 Uhr

In Pöllau feierte eine karitative Idee ihr erstes Vierteljahrhundert.

Vor 25 Jahren wurde in Pöllau die soziale Aktion „Essen auf Rädern“ gegründet. Im Gasthof Stelzer-Hubmann, der auch für die Zubereitung der Mahlzeiten sorgt, wurde Rückschau auf das erste Vierteljahrhundert gehalten. Vereinsobmann Karl Pailer freute sich dazu auch Bgm. Johann Schirnhofer, Karin Maierhofer-Kaiser vom Sozialreferent der Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld und Sparkasse Pöllau-Vorstandsvorsitzenden Hannes Kielnhofer begrüßen zu können.

Von 64 bis 82

Die Idee für die Essenszustellung stammte von Rudolf Prettenhofer und Anton Jelinek. Die Marktgemeinde Pöllau übernahm die Verwaltung und organisatorische Aufgaben, die Sparkasse Pöllau konnte für den Ankauf von Speisentransportboxen gewonnen werden. Für die ehrenamtliche Tätigkeit als Fahrer und Begleitpersonal stellen sich Senioren aus der Marktgemeinde Pöllau zur Verfügung. So wurde es möglich, den Zustelldienst mit Privatfahrzeugen dauerhaft kostenlos einzurichten. „In dieser Art einzigartig in der Oststeiermark“, so Obmann Karl Pailer. Derzeit sind 34 Senioren im Alter von 64 bis 82 Jahren ehrenamtlich im Zustelldienst tätig. Bgm. Johann Schirnhofer dankte namens der Marktgemeinde Pöllau für das Engagement zum Wohl der älteren Bevölkerung. Elisabeth Kohl, Maria Reischl, Hermengilde Steinhöfler, Alois Schwarz und Maria Vögl wurden für mehr als 20 Jahre Essenszustellung mit einer Ehrenurkunde ausgezeichnet.