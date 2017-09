25 Jahre Tanzclub Fürstenfeld

28.09.2017, 12:50 Uhr

Seit 25 Jahren legen die Mitglieder des Tanzclubs Fürstenfeld bereits eine flotte Sohle aufs Parkett.

Der Tanzsportclub Fürstenfeld feierte sein 25-jähriges Bestehen.Die Vereinsgründung erfolgte 1992 unter dem Obmann Hans–Peter Reisinger. Seit2012 wird der Club von den Vorstandsmitgliedern Alfred Schögler (Obmann),Gerhard Dampf (Obmann Stv.) Franz Deutsch (Kassier) und Ingrid Pichler (Schriftführerin), geführt. Seit 2014 wird der Club von der Tanzschule Andreas Rath betreut.Derzeit hat der Tanzsportclub 54 Mitglieder. Trainiert wird jeden Mittwoch von 19 bis21 Uhr in der Stadthalle.

Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft

Im Rahmen der Veranstaltung wurden den Mitgliedspaaren Theresia und Horst Fiedler, Helga und Johann Haushofer, Gabriele und Herbert Lienhart und Christine und Johann Lienhart für ihre 20-jährige Mitgliedschaft sowie Heidi und Karl Papst für die 25-jährige Mitgliedschaft Urkunden vom Vorstand des Tanzsportclubs verliehen.Der Club bietet in der Tanzsaison 2017/2018 neuen Mitgliedern mit Grund-kenntnissen (bereits absolvierten Tanzkursen) die Möglichkeit, ein zusätzlichesEinsteigertraining zu absolvieren, um das Tanzprogramm des Clubs kennen zulernen. Das Einsteigertraining beginnt am 4.10.2017 um 20:30 Uhr in der StadthalleFürstenfeld und wird vom Trainer Andreas Rath betreut. Weitere Informationen überden Tanzclub können aus der Homepage unter www.tanzclub-ff.at entnommen werden.