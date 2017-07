275.788 Schilling fanden sich in Hartbergs Haushalten

21.07.2017, 09:04 Uhr

193 Kunden tauschten beim Stop des OeNB-Euro-Busses am Hartberger Hauptplatz ihren "letzten Schilling."



Jugendliche zeigten großes Interesse



Über 20.000 Euro getauscht

Über 130 Mal war der Euro-Bus der Österreichischen Nationalbank seit seiner Premieren-Tour im Jahr 2002 zu Gast in der Steiermark. Auch beim Halt in Hartberg kamen viele interessierte Bürger zum Hauptplatz, um sich in der Euro-Info-Straße zu Themen wie Bargeldsicherheit, Preisstabilität oder Finanzmarkstabilität zu informieren. Begeistert zeigten sich auch viele Jugendliche. Das Team der OeNB zeigte den Jugendlichen unter anderem die verbesserten Sicherheitsmerkmale der Banknoten der Europa-Serie, wie beispielsweise das Porträt-Fenster oder die Smaragdzahl.Besonders die Burschen waren fasziniert von den Münzzähl-Automaten im Euro-Bus, aber auch die 500-ATS-Banknote „Otto-Wagner“ oder die 1000-ATS-Banknote „Erwin-Schrödinger“ ließ die Jugendlichen staunen. Viele hatten diese zum ersten Mal gesehen. Bei beiden Banknoten läuft die sogenannte Präklusivfrist im April 2018 aus."Ich war sehr überrascht, dass bei Temperaturen über 30 Grad vor allem so viele Schüler nicht nur den Weg ins Freibad, sondern auch zum Euro-Bus gefunden haben. Es ist schön, dass sich auch die jungen Menschen für Finanzthemen interessieren", freute sich Valentin Schoier, Vertreter der Oesterreichischen Nationalbank der Zweiganstalt Süd.Stellvertretend für die Stadt Hartberg besuchten Bürgermeister Marcus Martschitsch sowie Vize-Bürgermeister Josef Fink den Euro-Bus der OeNB am Hauptplatz. Auch der LAbg. Lukas Schnitzer machte sich ein Bild von der diesjährigen Euro-Info-Tour.Pro Tag finden beim Euro-Bus der OeNB durchschnittlich 450 Wechselvorgänge statt. Beim Aufenthalt in Hartberg tauschten insgesamt 193 Wechselkunden den Gesamtbetrag von 275.788 Schilling - umgerechnet ergibt das eine stolze Summe von über 20.000 Euro.