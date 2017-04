Amadeus Vúlkan live in Hartberg

27.04.2017, 07:39 Uhr

Die junge steirische Jazz-Singer/Songwriterin Ines Kolleritsch und ihre Band Amadeus Vúlkan haben ein Debütalbum vorgelegt, das einen musikalischen Entwurf jenseits der etablierten Genreschubladen Pop und Jazz sucht. "For Rosemary", der Großmutter Rosemarie gewidmet, ist ein Beziehungsalbum, das sich eines weiten, musikalischen Spektrums bedient, um sich ans eigene Leben der letzten Jahre anzunähern. Es verbindet komplexe Jazzkompositionen mit der Zugänglichkeit authentischer Melodien, bleibt dabei aber stets dem Gefühl treu und findet so eine Form, die die Eigenheiten der einzelnen Elemente zu etwas Wahrhaftigem verbindet- es zählt, was stimmt und nicht was vielleicht wäre.So entsteht ein sehr persönliches Werk, das, sanft und ehrlich, in den differenzierten Zwischentönen seine große Stärke hat und so eine Annäherung an einen Menschen schafft, die nicht nach Abbild klingt, sondern sich wie eine Begegnung anfühlt.Eine Begegnung über dem Strand Barcelonas, wo sich der konsequente Arbeitsethos des steirischen Vulkanlandes mit lateinamerikanischem Einfluss zu einer luftigen Erzählung über die Lebenswelt einer jungen Musikerin verdichtet, virtuos und vielschichtig wie das Leben.