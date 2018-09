Auf dem Weg - Vorau(s) zur Urkraft

23.09.2018, 15:00 Uhr

Um nachhaltig und aufeinander abgestimmt in eine Richtung zu gehen, wurde als erster Schritt ein Leitfaden des touristischen Gesamtkonzeptes erarbeitet und an die touristischen Akteure sowie an die Bevölkerung ausgesendet. Ein weiterer wesentlicher Baustein für die Umsetzung des Konzeptes ist die gezielte Miteinbindung der touristischen Akteure, Betriebe und Bevölkerung. Dazu findet als nächster Schritt ein Beteiligungsworkshop für die Mitwirkung in den vier Themenschwerpunkten statt. „Gemeinsam möchten wir touristische Impulse setzen, indem wir unsere vorhandenen Angebote in den Vordergrund richten und schrittweise erweitern. Die Gesunde Region Vorau hat großes Potential, das es auszuschöpfen gibt.“, sagt Bürgermeister Mag. Bernhard Spitzer.

URKRAFT bedeutet mehr. URKRAFT baut auf der Kraft-Thematik auf, geht aber noch darüber hinaus bzw. tiefer hinein, zurück zum Natürlichen. URKRAFT steht für die Rückbesinnung auf das Ursprüngliche. Es geht um die Quelle, um die Wurzeln. Es geht um die Entdeckung, das Erleben und Spüren der ureigenen Kräfte und Stärken...Die URKRAFT bringt alles unter einen thematischen Hut: Vom Stift Vorau bis Sub Terra, von Gesundheitsangeboten bis Kraftspende-Event, von Hügellandschaft bis Erholungs- und Kraftplätzen, von regionalen Produkten bis Most- und Buschenschänken.Wir setzen auf unsere Stärken: Der derzeitige Gesundheitsschwerpunkt, unsere Kulturstätten, die herrliche Landschaft und unsere regionalen Genussangebote sollen zu einem harmonischen Gesamterlebnis ausgebaut werden. Gesundheit, Genuss, Kultur und Natur sind die Säulen unseres touristischen Angebots.Ein gestalterischer roter Faden – ein Symbol – ist für die nachhaltige Umsetzung des Konzeptes wichtig. In der Gesunden Region Vorau sind mehr als 550 Lochsteine bekannt. Der Lochstein verkörpert zusätzlich wunderbar das Urzeitliche und Ursprüngliche – eben die URKRAFT. Das typische Loch im Stein lenkt die Aufmerksamkeit auf einen bestimmten Punkt und weist auf etwas Besonderes hin. In der Gesunden Region Vorau zielt der Blick durch das Loch auf die Säulen Gesundheit, Genuss, Kultur und Natur ab.