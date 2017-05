04.05.2017, 10:45 Uhr

Bank für Gemeinwohl eröffnete Grazer Filiale

Die Bank für Gemeinwohl hat in Graz ein Regionalbüro eröffnet. Nach Weiz ist es die mittlerweile zweite steirische Filiale der Bank, die nächstes Jahr auch mit einem eigenen Konto starten will. Die Bank für Gemeinwohl ist eine Genossenschaft aus Bürgern, Vereinen und Unternehmen. Ihr Ziel ist es, eine ethische Bank zu gründen, die nicht spekulieren, fair mit Kundengeldern umgehen und sich auf die Grundsätze des Bankwesens rückbesinnen will. Was allerdings noch fehlt, ist die Banklizenz, die erst von der Finanzmarktaufsicht erteilt werden muss und nach Angaben der Bank noch heuer erwartet wird. Beide steirischen Büros zusammen zählen mit 530 Genossenschaftsmitglieder überdurchschnittlich viele Mitglieder, die an die Idee der Bank glauben, sagt Genossenschaftsvorstand Fritz Fessler. Rund 300.000 Euro wurde in der Steiermark bereits eingezahlt.

Gefällt mir