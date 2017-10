Barbara Balldini gibt in Bad Waltersdorf "Vollgas"!

17.10.2017, 09:45 Uhr

Am 11. November gastiert die "Sexpertin" mit ihrem Kabarettprogramm "VERKEHRsTAUGLICH" im Kulturhaus.

Österreichs außergewöhnlichste und lustigste Sexpertin ist zurück! In ihrem neuen Programm „VERKEHRsTAUGLICH“ regelt Barbara Balldini als Politesse in sexualpädagogischer Mission den Verkehr zwischen den Geschlechtern: Sie zeigt uns die Sackgassen der Liebe und die Stoppschilder der Erotik ebenso wie die Vorrangstraßen in den Hafen des Glücks oder zum Gipfel der Lust. Mit ihrem prickelnden Vortragskabarett mit Lern- und Lachgarantie macht Balldini am 10. November 2017 nun auch im Kulturhaus Bad Waltersdorf Station. Beginn ist um 20 Uhr.Karten: In allen Ö-Ticket Vorverkaufsstellen, Raiffeisenbanken, Trafiken, Infobüro Bad Waltersdorf und AbendkassaTicket-Info und Reservierung: +43 (0) 699 / 81855412Online-Vorverkauf: vorverkauf@balldini.com