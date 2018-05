Bauerhoftag der Volksschüler aus St. Lorenzen am Wechsel

03.05.2018, 11:58 Uhr

Bei der Familie Binder/Kogler erfuhren die Schüler alles über die tägliche Arbeit am Bauernhof.

ST. LORENZEN AM WECHSEL. Im Rahmen des Aktionstages der Bäuerinnen Hartberg-Fürstenfelds zum Welternährungstag 2017 fand bezirksweit ein Malwettbewerb statt. Diesen gewann die Volksschule St. Lorenzen am Wechsel und konnte sich somit über einen Tag am Bauernhof Binder/Kogler freuen. 13 Kinder durften gemeinsam mit ihren Lehrerinnen Carina Winkler und Nadine Bührlen beim Tag am Bauernhof der Familie Binder/Kogler bei ihrer täglichen Arbeit über die Schultern blicken.In verschiedenen Stationen lernten die Kinder Bauernhoftiere von der Nähe kennen, rührten Butter, machten Käse, backten sich ein Weckerl für Zuhause und konnten ihr Wissen beim „Bauernhof-Quiz“ unter Beweis stellen. Zum Abschluss gab es ein Lagerfeuer bei dem sich die Schüler mit Würstel, Bauernbrot und der selbst gemachter Butter stärken konnten.