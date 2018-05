Beeindruckendes Spektrum der Freiwilligenschar

04.05.2018, 16:19 Uhr

Von Lebensrettern bis zu "Gulasch-Kanonieren": Fürstenfelds Einsatzorganisationen haben es "drauf".

Am Nachmittag des 1. Mai war in diesem Jahr erneut der Fürstenfelder Hauptplatz für die umfassende Leistungsschau der Einsatzorganisationen und hunderte Schaulustige reserviert. Federführend organisiert von der Freiwilligen Stadtfeuerwehr Fürstenfeld mit Kommandant OBR Gerald Derkitsch wurden spektakuläre Vorführungen wie ein Einsatz mit dem Kran oder Unfallbergungen und das Löschen eines Brandes gezeigt, die ebenso einen lehrreichen Charakter hatten. Die Übungen für die Leistungsschau wurden im Vorfeld von Attila Dirnberger, dem Einsatzkommandanten der Stadtfeuerwehr, gemeinsam mit seinem Helferteam erstellt.Neben den Feuerwehren aus und rund um Fürstenfeld engagierten sich auch die Rot Kreuz-Jugend, die Rettungshundebrigade, die Jungfeuerwehr mit einem Spritzenstand für die jüngsten Besucher oder das Kriseninterventionsteam des Landes Steiermark. Wertvvolle Informationen wurden am Stand des Zvischutzverbandes weitergegeben. Für die Bewirtung der vielen Besucher sorgte der Küchen- und Versorgungszug der Stadtfeuerwehr Fürstenfeld mit einem herzhaften Gulasch aus der Gulaschkanone.