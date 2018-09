Benefizveranstaltung in St. Johann in der Haide

14.09.2018, 09:57 Uhr

Nach dem Motto “Die Gemeindebürger unterstützen uns - wir wollen in Notsituationen schnell unterstützen können!” haben der ÖKB, der Sportverein sowie der Tennisverein St. Johann in der Haide gemeinsam mit Kirchenwirt Familie Sommer “3 Vereine 1 Wirt” entstehen lassen. Ziel dieser Vereinigung: Mit Benefizveranstaltungen soll in Not geratenen Gemeindebewohnern geholfen werden. Für einen reibungslosen und transparenten Ablauf garantieren die Obmänner der Vereine, Günther Klampfl (ÖKB), Mario Zugschwert (SV St. Johann in der Haide), Sabine Salmhofer (Tennisverein) und Franz Sommer (Kirchenwirt).Bei Anliegen, Fragestellungen bzw. Hilfe kann man sich direkt an die oben genannten Personen oder durch persönliche Nachricht an die Seite "3 Vereine 1 Wirt" auf Facebook , sowie auf die Email Adresse "3vereine1wirt@gmail.com" wenden. Für sämtliche Anfragen wird Anonymität gewährleistet. Derzeit befinden sich knapp 2.000 Euro auf dem Treuhandkonto.