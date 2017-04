Bernhard Hirschbeck kochte die Jury ein

27.04.2017, 13:10 Uhr

Beim Kochwettbewerb "Das Duell" in Wien holte sich Bernhard Hirschbeck aus Bad Blumau mit seinen Gaumenfreuden Platz drei.

In Wien fand der Kochwettbewerb „Das Duell“ statt. Bei diesem Bewerb nahmen 21 Jungköche aus ganz Österreich teil. Das Teilnehmerfeld stellte sich aus Kochlehrlingen, Jungköchen bis 25 Jahre und Schülerinnen und Schüler aus Tourismusschulen zusammen. Unter den Teilnehmern war auch Bernhard Hirschbeck, Schüler an der Tourismusschule Oberwart.Die Wettbewerbsvorgabe lautete: Acht Gourmetlöffel mit verschiedenen Kernzutaten zu erstellen. Mit Schweinefilet, Karotte und Salbei kochte sich der Bad Blumauer auf den 3. Platz und qualifizierte sich somit für das Österreichfinale in Innsbruck, das Ende September stattfinden wird.