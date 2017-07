Bestätigung für die Arbeit

18.07.2017, 10:37 Uhr

Die Gemeinde Hartl liegt im Bezug auf die Bonität auf Platz 46 unter allen österreichischen Gemeinden.

Das Gemeindemagazin „Public“ analysierte gemeinsam mit dem Kommunalen Dokumentationszentrum für Verwaltungsforschung die Entwicklung aller 2.100 österreichischen Städte und Gemeinden in den letzten Jahren hinsichtlich ihrer Bonität. Als Grundlage für die Analyse wurden dem Rechnungsabschluss 2016 folgende vier Kennwerte zugrunde gelegt: die Ertragskraft, die Eigenfinanzierungskraft, die Verschuldung und die finanzielle Leistungsfähigkeit.

4. Rang in der Steiermark



Gründe für den Erfolg



Kommunaler Dienstleister

Nach dieser Analyse hat sich die Gemeinde Hartl sich gegenüber dem Vorjahr um rund 30 Plätze verbessert und erreichte den 46. Platz in der Bewertung aller 2.100 österreichischen Städte und Gemeinden. In der Steiermarkwertung belegte die Gemeinde Hartl hinter den Gemeinden Premstätten, Gratwein-Straßengel und Edelsbach bei Feldbach den hervorragenden 4. Platz.Für die Gemeindeverantwortlichen rund um Bürgermeister Hermann Grassl ist das Ergebnis in erster Linie Bestätigung der geleisteten Arbeit. Bürgermeister Hermann Grassl zu den Gründen für den Erfolg: „Nur Ausgaben tätigen, die wir uns auch leisten können, die laufenden Kosten im Griff haben und alle Fördermöglichkeiten ausschöpfen.“Zahlreiche Projekte, darunter der Umbau und die Erweiterung des Gemeindezentrums, die Erweiterung des Gewerbeparks und Wegbaumaßnahmen, konnten in den letzten Monaten verwirklich werden, in den kommenden Monaten sind unter anderem die Errichtung eines Hochwasserrückhaltebeckens in Untertiefenbach, die Erneuerung des Fuhrparks und die Umsetzung des Projektes „Harter Teich“ geplant.