Bio-Lieferanten vor den Vorhang gebeten

01.05.2017, 09:19 Uhr

Mehr als 600 Gäste folgten der Einladung zum „Aufrettern“ im Seminarhotel Retter in Pöllauberg.

Über Rekordbesuch durften sich Ulli und Hermann Retter beim sechsten Slow-Food-Bio-Fest „steirisch aufRETTERn“ im Seminarhotel Retter in Pöllauberg freuen. Die Gäste konnten an 25 Stationen feinste Schmankerl von den Bio-Bauern und Bio-Winzern verkosten. Die Hauptgerichte vom Labonca-Bio-Schwein, Bio-Lamm und Bio-Rind wurden von Küchenchef Jürgen Archam und seinem Team zubereitet. „Wir haben uns vor vier Jahren beim Labonca-Bio-Hof mit angeschlossenem Weideschlachthaus beteiligt und es geschafft im Hotel und à la carte-Restaurant nur mehr Bio-Freiland-Tiere im Ganzen zu verarbeiten. Unser größtes Anliegen ist es den regionalen Lebensmittelkreislauf zu schließen, daran arbeiten wir konsequent weiter“, so Ulli Retter. Ergänzt wurden die kulinarischen Schmankerl durch sieben Bio-Winzer aus der Steiermark, Niederösterreich und dem Burgenland, mehrere Volksmusikgruppen und regionales (Kunst)Handwerk. Das Hotel-Restaurant Retter beschäftigt 90 Mitarbeiter aus der Region, darunter 14 Lehrlinge.