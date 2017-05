03.05.2017, 14:30 Uhr

Datensammeln für den Weltrekord

Am Samstag, 13. Mai, laden die Klinische Abteilung für Kardiologie der Univ.-Klinik für Innere Medizin und die Österreichische Gesellschaft für Hypertensiologie in der Fußgängerzone Hartberg dazu ein, den eigenen Blutdruck unter die Lupe zu nehmen. OA Priv.-Doz. Dr. Sabine Perl und ihre Kollegen stehen mit Rat und Tat zur Seite.

Wer das Angebot annimmt, erfährt aber nicht nur einiges über den eigenen Blutdruck, sondern nimmt gleichzeitig an einem Weltrekord teil. Denn die Aktion findet im Rahmen des „May Measurement Month“ (Messmonat Mai) statt, den die “International Society of Hypertension” und die “World Hypertension League” ins Leben gerufen haben. Vom 1. bis 31. Mai werden Daten von gut 25 Millionen Menschen aus 100 Ländern gesammelt und ausgewertet. Erklärtes Ziel der Aktion: Die Menschen für den Bluthochdruck als „Stillen Killer“ zu sensibilisieren. Laut Statistik leiden 25 Prozent aller Erwachsenen daran – die Hälfte davon weiß es nicht einmal. Eine fatale Situation, denn Bluthochdruck ist der stärkste Risikofaktor für Herz-Kreislauf-Erkrankungen.

Gefällt mir

0