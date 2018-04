27.04.2018, 11:58 Uhr

Die Wildkräuter vor der Haustüre

Der Verein Omega lädt am Mittwoch, 9. Mai, um 16 Uhr zum Interkulturellen Frauencafé ein. Unter dem Motto "Wildkräuter vor der Haustür zur Entgiftung und Entschlackung" zeigt die Kräuterpädagogin Elfi Pöttler zeigt die richtige Verwendung der Wildkräuter, die bei uns im Mai zu finden sind. Unter erfahrener Leitung werden die Teilnehmer ausprobieren, verkosten und die Erfahrungen mit diesen einheimischen Naturschätzen austauschen. Die Teilnahme ist kostenlos, die Veranstaltung findet in den Räumlichkeiten des Vereins Omega in der Bahnhofstraße 21 in Hartberg (Stibor Center) statt. Das Projekt wird durch das BMI finanziert.

Infos: Sadika Kostmann, Tel.: 0664/407 13 16.

