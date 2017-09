Doppelter Grund zum Feiern in Pöllauberg

25.09.2017, 14:00 Uhr

Beim Erntedankfest wurde die Kirchenrenovierung offiziell abgeschlossen.

Geistliches Zentrum

Unzählige Besucher feierten beim Erntedankgottesdienst in Pöllauberg auch den offiziellen Abschluss der Renovierung der Wallfahrtskirche. Pfarrer Roger Ibounigg und Bgm. Johann Weiglhofer freuten sich dazu auch Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer, Generalvikar Erich Linhardt, der den Gottesdienst zelebrierte, LAbg. Hubert Lang und Silvia Hudin vom Bundesdenkmalamt begrüßen zu können.Im Mittelpunkt der Feierlichkeit stand der Abschluss der Sanierung des vor mehr als 670 Jahren errichteten Pöllauberger Gotteshauses. „Das ist eine wunderbare Wallfahrtskirche“, so LH Hermann Schützenhöfer in seiner Festansprache, in der darauf hinwies, dass es nicht selbstverständlich ist, in dem jeder zu essen und ein Dach über dem Kopf hat. Glücklich über die erfolgreiche Renovierung zeigte sich der Pöllauberger Bürgermeister Johann Weiglhofer: „Die Wallfahrtskirche ist nicht nur geistliches und geistiges Zentrum unserer Gemeinde, sondern auch ein touristisches Aushängeschild, das jährlich von tausenden Gästen besucht wird.“ Baumeister Anton Grasser, der maßgeblichen Anteil an der gelungenen Renovierung hat, informierte zahlreiche Interessierte im Rahmen einer Kirchenführung über interessante Details der mehr als zwei Jahre dauernden Arbeiten und freute sich, dass diese trotz der oftmals schwierigen Situationen unfallfrei verlaufen sind.